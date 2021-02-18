В Амурской области сошли с рельсов 25 вагонов с углем

Обстоятельства аварии сейчас выясняются

В Амурской области с рельсов сошли 25 вагонов с углем. Повреждены опоры контактной сети и соседний путь. Сейчас на станции Ангарич, где произошел инцидент, начаты восстановительные работы, передает "ТВ Центр".

Авария уже сказалась на графике движения пассажирских составов. Задержаны четыре поезда дальнего следования, в том числе Владивосток-Москва и Самара-Владивосток. Как отметили в управлении Забайкальской железной дороги, в вагонах следят за температурой воздуха, а для пассажиров организовано дополнительное питание.

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