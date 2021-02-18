ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Испании продолжаются массовые беспорядки из-за ареста рэпера

09:19
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Пострадали десятки человек

В Испании продолжаются массовые беспорядки. Они охватили страну после ареста рэпера Пабло Хаселя, который обвиняется в восхвалении терроризма и оскорблении королевского дома в социальных сетях.
Десятки человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

Счет задержанных нарушителей приближается к полусотне. В Мадриде и Барселоне - пожары и погромы. Агрессивно настроенные участники протестов забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные контейнеры, строили баррикады, сообщает "ТВ Центр".

В ответ стражи порядка были вынуждены применить силу против манифестантов. В ход пошли резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ. Во время акций пострадали более 30 человек, среди них и полицейские.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Беспорядки в Испании
Беспорядки в Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.