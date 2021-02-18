В Испании продолжаются массовые беспорядки из-за ареста рэпера

Пострадали десятки человек

В Испании продолжаются массовые беспорядки. Они охватили страну после ареста рэпера Пабло Хаселя, который обвиняется в восхвалении терроризма и оскорблении королевского дома в социальных сетях.

Счет задержанных нарушителей приближается к полусотне. В Мадриде и Барселоне - пожары и погромы. Агрессивно настроенные участники протестов забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные контейнеры, строили баррикады, сообщает "ТВ Центр".

В ответ стражи порядка были вынуждены применить силу против манифестантов. В ход пошли резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ. Во время акций пострадали более 30 человек, среди них и полицейские.

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