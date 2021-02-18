Минобороны рассекретило документы о подвиге маршала Бабаджаняна

Документы свидетельствуют о мужестве и героизме воинов Красной Армии

Минобороны опубликовало уникальные документы времен Великой Отечественной войны из Центрального архива к 80-летию создания гвардейских соединений Красной Армии и к 115-летию со дня рождения главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна.

В разделе на сайте ведомства представлены приказы, оперативные сводки - документальные свидетельства массового мужества и героизма солдат и офицеров. В первые месяцы войны гвардейские дивизии проявили отвагу и дисциплину, наводили ужас на немецко-фашистские войска. А 395-й гвардейский полк под командованием Бабаджаняна вел бои на решающих участках, нанося серьезные потери противнику, напоминает "ТВ Центр".

Сам же командир являлся примером для подчиненных, отличаясь бесстрашием, выдержкой и храбростью. Под огнем противника он лично нашел брод через реку Днестр и первым переправился на другой берег, показав путь пехоте и танкам. В апреле 1944 года гвардии полковник Бабаджанян был представлен к званию Героя Советского Союза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"