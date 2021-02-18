ВКС России помогли уничтожить группу боевиков в Сирии

Обнаружен крупный склад оружия

В сирийской провинции Хомс правительственная армия при поддержке ВКС нашей страны уничтожила группу боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Они охраняли крупный оружейный схрон. В нём обнаружены более 22 тысяч боеприпасов, десятки автоматов и ручных пулеметов, гранатомёты и противотанковые ракеты. Также в тайнике находились медикаменты и продукты питания с иностранной маркировкой, сообщает "ТВ Центр".

С начала года в этой провинции наши беспилотники отмечают повышенную активность боевиков. Как сообщили представители российской группировки в Сирии, одна из вероятных причин, по которой террористам удается скрытно перемещаться, это возможность спрятаться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненным им бандформированиям.

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