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ВКС России помогли уничтожить группу боевиков в Сирии

09:36
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Обнаружен крупный склад оружия

В сирийской провинции Хомс правительственная армия при поддержке ВКС нашей страны уничтожила группу боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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Они охраняли крупный оружейный схрон. В нём обнаружены более 22 тысяч боеприпасов, десятки автоматов и ручных пулеметов, гранатомёты и противотанковые ракеты. Также в тайнике находились медикаменты и продукты питания с иностранной маркировкой, сообщает "ТВ Центр".

С начала года в этой провинции наши беспилотники отмечают повышенную активность боевиков. Как сообщили представители российской группировки в Сирии, одна из вероятных причин, по которой террористам удается скрытно перемещаться, это возможность спрятаться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненным им бандформированиям.

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