ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США снесли небоскреб Трампа (видео)

09:44
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Теперь на этом месте планируют построить парковку

В американском Атлантик-Сити снесли небоскрёб, принадлежавший бывшему президенту. 39-этажное здание Трамп-Плаза превратилось в руины всего за 30 секунд, сообщает "ТВ Центр".
В США заговорили о планах Трампа на реванш после провала импичмента

Не обошлось без политики. Власти города, где большинство поддерживает демократов, выставили на аукцион право нажать на кнопку детонатора. Правда, от идеи пришлось отказаться из-за возражений бывшего владельца.

Сам Трамп продал небоскрёб ещё в 2009 году, но продолжал получать доходы от использования своего имени в названии. Здание долгое время пустовало. А до этого там находилось казино и проводились громкие боксёрские поединки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Небоскреб Трампа
Небоскреб Трампа
Небоскреб Трампа
Небоскреб Трампа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.