В США снесли небоскреб Трампа (видео)

Теперь на этом месте планируют построить парковку

В американском Атлантик-Сити снесли небоскрёб, принадлежавший бывшему президенту. 39-этажное здание Трамп-Плаза превратилось в руины всего за 30 секунд, сообщает "ТВ Центр".

Не обошлось без политики. Власти города, где большинство поддерживает демократов, выставили на аукцион право нажать на кнопку детонатора. Правда, от идеи пришлось отказаться из-за возражений бывшего владельца.

Сам Трамп продал небоскрёб ещё в 2009 году, но продолжал получать доходы от использования своего имени в названии. Здание долгое время пустовало. А до этого там находилось казино и проводились громкие боксёрские поединки.

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