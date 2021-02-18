Жителям столицы объяснили, как встретить "барическую пилу"

Главное - сон

Москвичам в ближайшие несколько дней советуют избегать физических нагрузок, переутомления и стрессов. Спать надо не менее 8 часов в сутки. И желательно не садиться за руль. Столичный регион накроет "барическая пила" - резкие скачки атмосферного давления, которые скажутся на метеочувствительных горожанах.

"Что нужно делать: утром и вечером измерять свое давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты. Выходя из дома, надо обязательно иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа", - рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач напомнил, что не менее важен рацион питание. Гипертоникам Тяжельников советует увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений. Людям с пониженных давлением - начинать день с полноценного завтрака, включать в меню овощи и фрукты. Помогают справиться с перепадами давления и природные тонизирующие средства – к примеру, лимонник, элеутерококк или шиповник, передает РИА Новости.

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