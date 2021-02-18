Более 30 российских банков могут в этом году остаться без лицензии

Пандемия и вызванный ей кризис сказались на банковском секторе

Свыше 30 российских банков в этом году могут лишиться лицензии, показал индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".

В исследовании были представлены банки, которые, по мнению аналитиков, не допустят дефолт в течение ближайшего года. Подобные риски связаны с не восстановившейся после кризиса экономикой и оттоком средств россиян.

"Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9 процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", - сказано в результатах исследования.

Эксперты отметили, что в этом году возможны процессы консолидации банковского сектора из-за ухода с рынка недостаточно эффективных банков и поглощения кредитных организаций более крупными игроками. Что касается небольших банков, не имеющих определенной бизнес-модели, то они с большой вероятностью могут отказаться от лицензии добровольно.

Таким образом индекс здоровья банковского продолжит укрепляться, однако не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившейся ситуации на рынке, передает РИА Новости.

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