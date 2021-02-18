ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо отличие дешевых аналогов лекарств от оригинальных препаратов

08:44
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Дешевым аналогом далеко не всегда можно заменить оригинал

Зачастую россияне в целях экономии стараются приобрести не оригинальное лекарство, а его более дешевый аналог. Почему не стоит так делать, рассказала провизор Ирина Булыгина.
Названы лекарства, употребление которых грозит лишением прав

"За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований у нас целое море", - отметила эксперт.

По ее словам, несмотря на схожесть составов, аналоги могут действовать совсем не так, как оригинальные препараты. Дело в клинических испытаниях препаратов, которые проводят производители.

"Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени", - объяснила провизор.

Она отметила, что в большинстве случаев изготовители препарата отмечают лишь то, что лекарство поступило в кровь, а затем вывелось из организма через какое-то время. После этого принято считать, что препарат действует, однако никто не проводит терапевтическую эквивалентность оригинальному лекарству.

Булыгина добавила, что дженерики можно использовать, к примеру, при головной боли, но не стоит лечить ими хронические заболевания, чтобы не столкнуться с побочными действиями, передает 360.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.