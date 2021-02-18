Названо отличие дешевых аналогов лекарств от оригинальных препаратов

Дешевым аналогом далеко не всегда можно заменить оригинал

Зачастую россияне в целях экономии стараются приобрести не оригинальное лекарство, а его более дешевый аналог. Почему не стоит так делать, рассказала провизор Ирина Булыгина.

"За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований у нас целое море", - отметила эксперт.

По ее словам, несмотря на схожесть составов, аналоги могут действовать совсем не так, как оригинальные препараты. Дело в клинических испытаниях препаратов, которые проводят производители.

"Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени", - объяснила провизор.

Она отметила, что в большинстве случаев изготовители препарата отмечают лишь то, что лекарство поступило в кровь, а затем вывелось из организма через какое-то время. После этого принято считать, что препарат действует, однако никто не проводит терапевтическую эквивалентность оригинальному лекарству.

Булыгина добавила, что дженерики можно использовать, к примеру, при головной боли, но не стоит лечить ими хронические заболевания, чтобы не столкнуться с побочными действиями, передает 360.

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