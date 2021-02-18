Рост цен на продукты в России побил пятилетний рекорд

Продовольствие сильнее подорожало в небогатых регионах

Потребительские цены на продовольственные товары в России показали максимальный рост за последние пять лет. По данным Росстата, стоимость продуктов питания в России выросла в январе на 1,07% в месячном выражении и на 7,57% в годовом.

"Потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года увеличились на 7%, обогнав инфляцию. Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года, то есть за пять лет", - говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики напомнили, что в январе 2016 года инфляция составила 9,18% в годовом выражении –тогда российская экономика выходила из финансового кризиса.

Как отмечается в исследовании, данные которого приводит ТАСС, рост цен на продовольствие ускорялся на протяжении всего 2020 года. Еда дорожала меньшими темпами по сравнению с общей инфляцией в начале года. Но с апреля, когда из-за пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции, рост цен на продукты опередил индекс потребительских цен на остальные товары и услуги.

В январе этого года продовольственные товары сильнее подорожали в небогатых регионах с невысокими доходами населения и, где доля затрат домохозяйств на еду велика. При этом продовольственная инфляция была ниже в благополучных регионах, заключили эксперты.

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