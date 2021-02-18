В европейской части России участятся мощные снегопады

Изменение климата сказалось на российской зиме

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уверен, что учащение мощных снегопадов в европейской части России – не аномалия, а новая реальность.

По мнению синоптика, подобные снегопады будут идти все чаще, это связано с изменением климата на планете. При этом он подчеркнул, что нельзя определить, насколько участились осадки.

"Конечно, выпало значительное количество снега. За 12, 13 февраля в столичном регионе это было рекордные показатели по количеству снега. Вопрос связан с тем, как часто это будет повторяться? Повторяемость этих событий небольшая, но все-таки подсчитывая некоторые оценки, получается, что в целом, по сравнению с первой половиной века, такие снегопады стали чаще… Ответ "да", эти события будут происходить чаще", - заявил Вильфанд.

Он подчеркнул, что, несмотря на участившиеся снегопады во время потеплений, будут и бесснежные периоды, передает РИА Новости.

"Если какое-то событие повторяется чаще и чаще - это означает, что природа, гидрометеорология переходит на другой этап, происходят каскадные изменения циркуляционных механизмов. Каскадные изменения тех событий, которые раньше считались экстремальными или редкими", - резюмировал Вильфанд.

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