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В России могут ввести еще один выходной

09:23
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Нерабочий день будет посвящен ЗОЖ

Глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением учредить в стране новый праздник – День здорового образа жизни.

Хамзаев отметил, что президент России Владимир Путин не раз говорил о важности формирования у граждан здорового образа жизни. Это необходимо не только для каждого отдельно взятого человека, но и для всех россиян в целом. Также глава "Трезвой России" заявил, что ЗОЖ на сегодняшний день стал одним из ключевых элементов национальной идеи, передает RT.

Выбор даты празднования пал на 7 апреля – Всемирный день здоровья. Хамзаев предложил устроить в этот день "выходной праздничный День здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом".

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