Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 109,9 миллиона

Больше всего заразившихся – в США, Индии и Бразилии

Количество выявленных случаев COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 110 миллионам. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, собранной к утру 18 февраля, число заболевших COVID-19 за все время пандемии в мире достигло 109 901 090. Общее количество жертв связанных с коронавирусом заболеваний за последние 24 часа выросло до 2 430 096, более 82 миллионов пациентов выздоровели.

Больше всего заболевших COVID-19 в Соединенных Штатах - 27 825 043. Второе место по числу заразившихся занимает Индия: там количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 950 201. В Бразилии, которая занимает третье место в этом списке, выявлено 9 978 747 заболевших, передает "Интерфакс".

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