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В регионах набирает обороты прививочная кампания

11:36
  • четверг
  • 18 февраля 2021

В России за сутки выявили 13447 заразившихся коронавирусом

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России. Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки выписаны 18 тысяч 730 человек. Выздоровевших - больше. Подтверждено 13 тысяч 447 новых случаев заболевания.

Очередную партию вакцины - 200 доз "Гам-Ковид-Вак" - получили в поликлинике в Шкотовском районе. Здесь специально закупили необходимое холодильное оборудование. Ведь хранится препарат в замороженном виде и подготавливается прямо перед уколом.

Среди тех, кто решил сделать прививку, большинство - люди в возрасте. Именно эта категория подвержена наибольшим рискам осложнений. Галине Павловне 81 год. На вакцинацию пришла вместе с мужем, ему 84.

Перед прививкой каждого пациента осматривает терапевт. Все-таки ограничения при вакцинации есть: заболевания в остром периоде, и высокая температура.  

Что такое ковид и его последствия, фельдшер Светлана Потапова узнала, когда работала в "красной зоне". И сейчас даже не сомневается - ставить прививку или нет. "Конечно буду ставить. Я хоть и переболела, но как только можно будет, сразу сделаю. Потому что сначала думали, что это все не всерьез. Но когда я воочию со всем этим столкнулась, конечно, это все серьезно", - рассказала она.

После вакцинации пациенты еще полчаса находятся под наблюдением в больнице. И только убедившись, что нет аллергических реакций, их отпускают домой.

Вакцинация развернулась по всему Приморью. Благодаря мобильным морозильным камерам врачи могут доставлять вакцину даже в самые отдаленные населенные пункты. Здесь поддерживается температура до минус 23 градусов. Это оптимальные условия для транспортировки ампул.

По последним данным, в Приморье уровень заболеваемости Ковид-19 снижается. За последние сутки диагноз поставлен 117 жителям. Всего с начала пандемии зафиксировано более 39 тысяч случаев инфицирования.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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