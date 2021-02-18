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Новый штамм коронавируса выявили в Финляндии

12:06
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Насколько он опасен?

Всё больше стран заключают договора с Россией на поставки вакцины "Спутник V". В четверг первая партия будет доставлена в Парагвай, и начинается вакцинация медработников в Венесуэле. О желании привиться российским препаратом сообщил президент Николас Мадуро, сообщает "ТВ Центр".

С призывом выдать разрешение на применение "Спутника" обратились к своим правительствам министр науки и инноваций Испании, Итальянский институт инфекционных заболеваний и Ассоциация союзов работодателей Словакии.

А Сербия безвозмездно передала партию доз российского препарата соседней Черногории. Тем временем ещё один, новый штамм коронавируса обнаружен в Финляндии. Как сообщают учёные, на данный момент его не в состоянии выявить ни один из существующих тестов.

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