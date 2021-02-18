В "Нафтогазе" назвали остановку "Северного потока-2" вопросом жизни и смерти для украинцев

Киев - яростный противник строительства газопровода

Остановить "Северный поток-2" любой ценой. В Киеве заявили, что трубопровод станет ещё одним инструментом, позволяющим России якобы проявлять агрессию в отношении Украины. Заокеанские партнеры республики заговорили более предметно - из Вашингтона вновь звучат намеки на санкции. Чем ответит Европа?

Проект, отвечающий интересам Европы - с одной стороны. И угроза независимости Старого Света - с другой. Сторонники и противники строительства "Северного потока-2" вновь схлестнулись на фоне возобновления морского этапа работ.

В американском Конгрессе вспомнили о принятом более года назад законе об энергетической безопасности Европы - внутреннем документе Соединённых Штатов, которые пытаются спасти другую часть света от российского газа. По версии Вашингтона, спасение Евросоюза, на который американское законодательство не должно экстраполироваться в принципе, это санкции против европейских же компаний. И вот комитет по иностранным делам Палаты представителей строчит официальный запрос: как рестрикции влияют на строительство? Причем, пишет не в министерство энергетики, а в Госдеп. Что лишний раз подчеркивает: это исключительно политический вопрос.

"Просим предоставить информацию: о компаниях, которые свернули сотрудничество по проекту в течение 30 дней после вступления закона в силу; о текущих консультациях с союзниками, в том числе с Данией, по соблюдению обязательств в рамках выданных разрешений на укладку; о предложениях по смягчению или отказу от санкций против газопровода, поступивших в администрацию президента Байдена", - говорится в запросе.

Последнее требование - выявить противников санкций – выглядит, как ставшая уже традиционной в США охота на ведьм. Санкциями карают и своих, включая президентов, и чужих, используя третьи страны в качестве разменной монеты.

Об этом Владимир Путин говорил накануне, на встрече с лидерами думских фракций. "В том числе это касается и Украины. Почему так всё крутится вокруг "Северного потока – 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина", вот и всё. На самом деле, всё достаточно примитивно, всё просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живём", - заявил Путин.

Киев - самый яростный противник строительства "Северного потока-2". На Украине уже договорились до того, что назвали транзит голубого топлива через свою территорию в Европу частью системы обороны государства. Вот бурная реакция главы "Нафтогаза Украины" всего лишь на упоминание Владимиром Путиным политизированности санкций против нашего газопровода:

"Позволю себе не согласиться с господином Путиным. "Северный поток-2" – это, прежде всего, инструмент, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Поэтому для него этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл. Именно поэтому остановить "Северный поток-2" – это, без преувеличения, вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет "жить с этим" и обойтись без жертв".

Отстаивая этот, по версии Киева, "экономически бессмысленный проект", обычно поддакивающая Вашингтону во всем Европа готова показывать зубы и даже грозить ответными санкциями. Навязываемый им американский СПГощутимо дороже российского газа, а Украина уже не раз демонстрировала свою неблагонадежность в качестве транзитера.

Западная пресса пишет о закрытых переговорах США и Германии. Официальный Берлин их не комментирует. Однако, оппозиционные фракции Бундестага заявляют: ФРГ следует выставить счет американцам за задержку в строительстве жизненно важного газопровода.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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