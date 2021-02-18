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В Москве завершается турнир патриарха по хоккею с мячом

12:03
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Цель мероприятия - популяризация нашего традиционного вида спорта

В Москве в четверг завершается турнир патриарха по хоккею с мячом. За победу в финале борются юные спортсмены со всей страны, передает "ТВ Центр".

Соревнования стартовали накануне на Красной площади. Первый матч под девизом "Спасибо за жизнь" в поддержку медицинских работников провели команды, в составе которых - признанные мастера большого спорта, а также звезды эстрады, театра и кино.

Турнир патриарха проводится в столице с 2012 года. Его цель - сохранение и популяризация нашего традиционного вида спорта.

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