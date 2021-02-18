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В Москве подвели итоги акции "Снежный десант"

12:31
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Активистов поблагодарили за волонтерскую работу

30 населённых пунктов и сотни добрых дел. В Москве подвели итоги Всероссийской патриотической акции "Снежный десант". Её участников - активистов студенческих отрядов - поблагодарили за волонтёрскую работу, передает "ТВ Центр".

В течение недели они встречались со школьниками - устраивали мастер-классы, концерты и спортивные соревнования. Людям старшего поколения доставляли продукты и лекарства. Волонтёры выезжали и в другие регионы - побывали в Тульской, Ивановской и Смоленской областях. По всей стране в акции приняли участие больше семи тысяч человек.

"Помогали ветеранам, труженикам тыла, просто пенсионерам, которым эта помощь необходима. Будь то чистка снега, где-то кому-то с дровами, кому-то дома убраться помочь, кому-то сходить в магазин. С кем-то просто поговорить. Кому-то сделать ремонт. Читали профориентацию школьникам. Каждый - из разной образовательной организации - помогали выпускникам с тем, куда поступать - на какую специальность, какой вуз", - рассказала руководитель московского штаба Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина.

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Участники акции "Снежный десант"
Участники акции "Снежный десант"
Участники акции "Снежный десант"
Участники акции "Снежный десант"
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