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В России могут подорожать непродовольственные товары

09:45
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Рост цен может достигнуть 20%

В России могут вырасти цены на непродовольственные товары, об этом Ассоциация компаний розничной торговли сообщила в Минпромторг.

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В ассоциации отметили, что с ноября 2020 по январь 2021 года сильно увеличилась стоимость контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Это в первую очередь может сказаться на ценах на электронику и бытовую технику – ожидаемый рост стоимости этих групп товаров может составить 10-20%. Цены на другие товары могут подняться на 5-7%.

"Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено", - отметили в Минпромторге.

При этом глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов подчеркнул, что рост цен за логистические услуги временный, ситуация наладится в ближайшие полгода, передают "Известия".

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