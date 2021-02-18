Премьер Грузии объявил об отставке

Это связано с деятельностью лидера оппозиционной партии ЕНД

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг, 18 февраля, объявил о своем решении уйти в отставку. Он объяснил, что покидает должность в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия.

Гахария заявил, что ситуация с этим решением может стать угрозой для безопасности многих жителей страны, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что сотрудники полиции не смогли проникнуть в офис оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", который расположен в Тбилиси. Известно, что Мелия внутри. Также в офисе ЕНД находятся порядка 200 человек, среди которых лидеры других оппозиционных партий. Сторонники Мелия намерены не допустить его задержания. Сам оппозиционер заявил, что отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте.

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