Выставка "Первые в мире" откроется в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 19 февраля

На выставке покажут около 100 плакатов

На ВДНХ в рамках года космоса стартует выставка "Первые в мире". Экспозиция начнет работать в центре "Космонавтика и авиация" 19 февраля.

"На выставке будет представлено около 100 плакатов 1950-1960-х годов, объединенных космической тематикой. Их авторы - известные художники того времени: Ираклий Тоидзе, Валентин Викторов и другие", - приводит АГН "Москва" слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В составе экспозиции - три тематических раздела. В первом ("Человеку путь открыт!") посетители смогут увидеть плакаты, которые посвящены космической программе в СССР. Тематический раздел "Да будет мир!" посвящен влиянию космических полетов на повседневную жизнь граждан.

В третьем блоке ("Сыны Октября - пионеры Вселенной!") посетители смогут ознакомится с яркими образцами советского агитационного плакатного искусства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"