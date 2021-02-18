ФСБ пресекла деятельность группы радикалов в Воронеже

Участники пропагандировали идеологию неонацизма и массовых убийств

Деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности в Воронеже. Ее участники пропагандировали идеологию неонацизма и массовых убийств.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Два уголовных дела возбуждено в отношении троих местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет. По версии следствия, организатор группы - 19-летний молодой человек, он создал ее в январе 2020 года. При обыске у задержанных изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, а также предмет, похожий на мину времен Великой Отечественной войны.

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