Врач объяснил, чем опасна "барическая пила"

Москвичи столкнутся с этим явлением в праздники

На Москву надвигается "барическая пила", проявляющаяся в виде резких перепадов атмосферного давления. Чем опасно такое явление, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач отметил, что наиболее комфортным является атмосферное давление в 750 миллиметров ртутного столба, а отклонения даже на 10 миллиметров тяжело воспринимаются многими людьми.

"Даже полностью здоровые люди при изменениях атмосферного давления могут почувствовать слабость и сонливость, или, напротив, беспокойство и возбуждение. Но особенно осторожными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, людям с возрастными изменениями в здоровье", - предупредил Тяжельников.

По его словам, метеозависимые люди могут испытывать учащение пульса, тошноту, общую слабость, чувство нехватки воздуха, одышку, приступы мигрени. Также в этот период обостряются хронические заболевания, увеличивается количество инфарктов и инсультов.

Тяжельников рекомендовал людям из группы риска не игнорировать такие симптомы, как высокое или сильно пониженное давление, боли в груди и сильная одышка, а немедленно обратиться к врачу, передает РИА Новости.

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