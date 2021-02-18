Когда в Крыму изменится ситуация с дефицитом воды

На полуострове ведется масштабное строительство и реконструкция водопроводных сетей

В Киеве задумали усилить жестокую блокаду Крыма и сделать полностью невозможной подачу воды на полуостров. Дефицит уже достиг критического уровня - запасов не хватает в Изобильненском водохранилище. Из-за этого в Алуште вода теперь поступает в дома лишь дважды в день - на несколько часов.

Немного для полива цветов и для питомца – рыжего бельчонка. У Татьяны Когут строгий расчет. В Алуште вводят ограничения. Пока в тестовом режиме. Со следующей недели – на постоянной основе. График щадящий – по пять часов утром и вечером.

Даже в такие моменты крымчане не думают о днепровской воде. Очередная угроза Украины осталась без внимания. Там предложили достроить дамбу в Херсонской области, чтобы ни одна капля не попала на полуостров. Водную блокаду Киев обещает снять только после возвращения Крыма. Но местных жителей обратно не заманишь, слишком хорошо знают, каково жить под жевто-блокитным флагом. Помнят, как жили раньше.

"В Советском Союзе воду тоже выключали, особенно при Украине, особенно когда была Тимошенко Юлия Владимировна. И не только воду, но и свет", - говорит Татьяна Когут.

Изобильненское водохранилище, главный резервуар Алушты, сейчас заполнено на треть. Город использует горный источник Джур-Джур. Санатории и отели обязали иметь трехдневный запас воды. Экономия поможет жемчужине Крыма подготовиться к туристическому сезону.

"В летний период мы ожидаем большое количество гостей. А большое количество гостей – это значит и большое количество потребления воды. На сегодняшний день, благодаря осадкам, благодаря снегу и большому количеству дождей у нас пошло пополнение", - рассказала глава администрации города Алушты Галина Огнева.

Медленно, но стабильно накапливаются и ялтинские резервы. Город снабжают водопады, источники, а в ближайшие дни подключат скважины в Форосе.

"То количество осадков, которые мы получили в водохранилища – оно значительно превышает аналогичные показатели прошлого года. Но делать какие-либо выводы пока рано. Потому что наполнение водохранилищ в целом в этом году меньше, чем было в аналогичном периоде в прошлом году", - сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации ГУП РК "Вода Крыма" Игорь Данилович.

Предполагаемый запас воды в осадках только для Ялты оценивается в 8 миллионов кубометров. Но прогнозы сдержанные. Если в ближайшие дни не начнется потепление, то снег будет испаряться на морозе и выветриваться, так и не растаяв.

Большая часть Симферопольского водохранилища сейчас похожа на типичную крымскую степь. Снегопады, конечно, наполнили водоем на 600 тысяч кубометров. Но этого столице полуострова хватит лишь на неделю. Поэтому воду сейчас здесь берут по минимуму. Основная надежда на снег, который лег высоко в горах. С потеплением паводковые воды должны будут наполнить водохранилища полуострова.

Чтобы вода не утекала в море, в Севастополе ускоренными темпами идет строительство водозабора на самой полноводной реке полуострова – Бельбек. Закончить планируют к 1 марта.

Снег и вода из озера у горы Гасфорта, Инкерманского и Кадыковского карьеров уже наполнили Чернореченкое водохранилище на четверть. Севастополю хватит до конца года. Климатологи уверяют – ситуация вот-вот изменится по всему полуострову – пятилетний цикл засухи завершен.

Масштабное строительство и реконструкция водопроводных сетей, очистных сооружений, разведка запасов подземных вод и бурение скважин уже в ближайшие годы кардинально изменят ситуацию с водоснабжением на полуострове. Потреблять будут экономно, но независимо от погоды и Киева.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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