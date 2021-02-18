Умер Андрей Мягков

Ему было 82 года

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался у себя дома в Москве. Знаменитому актеру было 82 года.

О смерти Мягкова сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова, где актер работал с 1987 года.

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино, обладатель множества наград и премий, в том числе лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Самыми знаменитыми работами Мягкова стали роли в картинах "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Жестокий романс", "Гараж", "Братья Карамазовы".

Документальный фильм "О чем молчит Андрей Мягков"

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