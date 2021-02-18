Ракета "Ангара-А5" перевыполнила требования Минобороны

Параметры пуска выполнены с хорошим запасом

Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" перевыполнила заданные Минобороны требования по точности выведения груза и грузоподъемности. Пуск в декабре должен был подтвердить характеристики носителя, возможность выведения полезной нагрузки с максимальной массой на заданную орбиту с требуемой точностью.

"Абсолютно все параметры пуска выполнены с хорошим запасом. Мы вывели на низкую орбиту более 23 тонн груза и показали точность выведения лучше, чем требовалось по техническому заданию. Можно сказать, что ракетой все задачи были выполнены на отлично", - рассказал генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов.

В интервью РИА Новости Кузнецов пояснил, что 14 декабря на геостационарную орбиту был выведен макет спутника массой около 2 тонн 420 килограммов. А расчеты остатков компонентов топлива показали, что на "Ангаре-А5" с космодрома Плесецк можно выводить нагрузки больше расчетных – свыше 2,5 тонны.

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