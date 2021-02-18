Путин и Собянин выразили соболезнования в связи со смертью Мягкова

Названа предварительная причина смерти артиста

Ушёл из жизни Андрей Мягков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МХТ имени Чехова, где народный артист РСФСР служил с 77-го года. Соболезнования уже выразили Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Андрей Мягков - один из самых узнаваемых и любимых актёров для нескольких поколений зрителей. На его счету - десятки ролей в театре. Но всенародную популярность артисту принесло кино.

В нём всегда было что-то от фамилии - мягкость, беззащитность и при этом какая-то глубокая невероятная внутренняя сила. Он всегда на сцене и на экране казался естественным, непридуманным. А его герои уже давно - будто часть отечественного культурного кода. Часть любой семьи. И миллионы уверены - без Жени Лукашина просто не может наступить Новый год.

У Андрея Мягкова в жизни все было наоборот, не так, как у его героя. Он совершил своё "путешествие из Петербурга в Москву". В городе на Неве уже закончил Химико-технологический институт, работал в институте пластмасс. Но резко решил изменить судьбу. И отправился поступать в Москву, в Школу-студию МХАТ. Приняли его моментально.

И всегда потом режиссеры про него говорили - актеров, которые на таком уровне работают на сцене и в кадре, просто нет. Фантастический труженик!

"Когда мы с ним снимались в рязановских картинах, в "Гараже" и "Служебном романе" - это было замечательное общение - светлое, прекрасное, я получала удовольствие, наслаждение от его партнерства. Он был совершенно замечательный партнер, изумительный, и очень такой деликатный, тактичный, с огромным чувством юмора", - рассказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Видео: О чём молчит Андрей Мягков

Он великолепнейший комедийный актер. Но не только! И в театре, и в кино были сильнейшие драматические роли. Играл и Алексея Турбина. И Алешу Карамазова - режиссер Иван Пырьев без проб пригласил его на эту роль.

Каждая его роль в МХТ становилась событием. Сыграл в четырех гениальных чеховских пьесах. И всегда был очень требователен и к себе, и к партнерам. Он очень редко давал интервью. Скромный. Не публичный. Принципиальный. Со своими представлениями о добре и зле в искусстве.

"На площадке он просто очень разный - легкий, яркий, но человек, видно было, что глубокий, умный", - говорит народная артистка России Лия Ахеджакова.

У него оказалось много талантов. Андрей Мягков еще и писал. Детективы. По его произведениям даже снят сериал. А еще он художник. Писал портреты - любимой жены и коллег. Его не стало сегодня утром - острая сердечная недостаточность. Он был настоящий. Мудрый.

Правда и то, что зрительская любовь к нему - из тех чувств, что никогда не исчезают.

Юлия Богоманшина, Елена Сахно, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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