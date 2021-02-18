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Наталья Подольская собралась вернуться на сцену спустя 4 месяца после вторых родов

11:39
  • четверг
  • 18 февраля 2021

В конце прошлого года певица родила второго сына

Наталья Подольская решила взяться за работу спустя четыре месяца после рождения второго ребенка. Певица рассказала, что помогать с малышом ей будут бабушка и няни.

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Подольская призналась, что за время декретного отпуска соскучилась по творчеству, и теперь ей не терпится снова вернуться на сцену. Артистка сообщила, что на конец февраля и начало марта у нее уже составлен рабочий график.

"Я всю жизнь работаю и очень люблю это дело. Но как справиться с наплывами паники, как оставить новорожденного ребенка на на целый день? Ване через несколько дней уже четыре месяца! Растет мой сынок. Бабушка и няня меня прикроют, и я понимаю, что они справятся, ведь с Темой справлялись. Просто хочется обрести дзен и наслаждаться всеми процессами: и рабочими, и материнскими", - заявила звезда.

По ее словам, человеку нужно реализовываться во всех сферах жизни, чтобы обрести счастье и гармонию, передает СтарХит. Также певица призвала хейтеров не судить ее за то, что она решила оставить ребенка с нянями и возобновить рабочий процесс.

"Люди должны работать, чтобы зарабатывать деньги на свою жизнь", - добавила Подольская.

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