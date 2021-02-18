Врач назвал истоки беспричинной усталости

Симптом достаточно серьезный

Забывчивость и беспричинная усталость, скачки температуры свидетельствуют не только об осложнениях после перенесенного коронавируса. Есть другие причины, вызывающие подобные симптомы – так что лучше сразу обращаться к врачу, советует завкафедрой терапии МГСМУ имени Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.

К примеру, забывчивость должна настораживать, особенно у пожилого человека. У людей в возрасте память может ухудшиться из-за нарушения кровообращения в мозге, повышенного артериального давления, острых хронических заболеваний, в том числе диабета и Альцгеймера. Надо сразу пойти к врачу - вне зависимости от того, перенес человек коронавирус или нет.

Беспричинная усталость также может быть проявлением разных болезней, а не только коронавируса. Только врач определит, является ли это последствием COVID-19, отдельным заболеванием, хронической или новой патологией, цитируют врача "Аргументы и факты".

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