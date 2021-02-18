ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач назвал истоки беспричинной усталости

11:26
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Симптом достаточно серьезный

Забывчивость и беспричинная усталость, скачки температуры свидетельствуют не только об осложнениях после перенесенного коронавируса. Есть другие причины, вызывающие подобные симптомы – так что лучше сразу обращаться к врачу, советует завкафедрой терапии МГСМУ имени Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.
Вакцинация от коронавируса в США станет общедоступной в лучшем случае к лету

К примеру, забывчивость должна настораживать, особенно у пожилого человека. У людей в возрасте память может ухудшиться из-за нарушения кровообращения в мозге, повышенного артериального давления, острых хронических заболеваний, в том числе диабета и Альцгеймера. Надо сразу пойти к врачу - вне зависимости от того, перенес человек коронавирус или нет.

Беспричинная усталость также может быть проявлением разных болезней, а не только коронавируса. Только врач определит, является ли это последствием COVID-19, отдельным заболеванием, хронической или новой патологией, цитируют врача "Аргументы и факты".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка спит на работе
Девушка спит на работе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.