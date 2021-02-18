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Москва начинает международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

11:15
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Вакцина уже прошла первые фазы испытаний

С 18 февраля начинаются международные клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", разработанной в институте им. Гамалеи. Об этом сообщил на своей персональной странице мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что для вакцинации данным препаратом потребуется лишь один визит к медикам. "Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации", - сообщил Собянин.

"Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. "У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от Covid-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка", - указал мэр Москвы. В международных клинических исследованиях вакцины примут участие шесть тысяч человек.

Между тем, уже почти 600 тысяч москвичей привились "Спутником V". И, как заявил Сергей Собянин, в Москве на этой неделе началось исследование устойчивости иммунитета после вакцинации.

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