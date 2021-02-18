Джигурда и Анисина поженятся во второй раз

Пара рассталась пять лет назад

Актер Никита Джигурда и олимпийская чемпионка Марина Анисина решили вновь пожениться. Пара была в браке с 2008 по 2016 год, решение о разводе приняла спортсменка. Она аргументировала это тем, что "Джигурда не всегда адекватен".

Джигурда признался, что рассчитывал сыграть свадьбу 23 февраля – в тот же день, когда состоялось их первое бракосочетание, однако его "уговорили" на 22 февраля. Церемония пройдет в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Артист рассказал, что познакомился с Анисиной в 2007 году, и "это была любовь с первого взгляда". "Я в первый же день признался ей в любви и предложил стать моей женой. Ей тогда нажужжали в уши всяких гадостей обо мне, и она улетела во Францию. Через два дня сама мне позвонила и в слезах сказала, что любит, что дышать без меня не может. Я ей тогда сказал: слушай, девочка, приезжай в Россию, кто бы там не гнал пургу, но все самое интересное здесь. Она приехала, и мы всем доказали, что есть настоящая любовь. Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете", - заявил Джигурда.

Он добавил, что в этот раз примирение произошло по инициативе спортсменки. По словам артиста, она позвонила ему из Франции, призналась в любви и сказала, что снова хочет стать его женой, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Чтобы не говорили хейтеры, я люблю эту женщину и всегда любил. В этой жизни есть, как я ее называю, нестерильная любовь. Бывали ссоры, скандалы, но такая нестерильная любовь живучая: она все побеждает", - добавил Джигурда.

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