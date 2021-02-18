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В России выявлено 13 447 новых случаев COVID-19

11:48
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Общее число заражений превысило 4,1 миллиона

В России за последние сутки выявлено 13 447 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших за все время пандемии превысило 4,1 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.
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"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 –13 447 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 494 (11,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

За время пандемии в стране зарегистрировано 4 125 598 случаев COVID-19. Выписались из больниц за последние 24 часа 18 730 пациентов, всего выздоровевших после коронавируса 3 661 312, передает РИА Новости.

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