Пьяный кубинец прокатился на угнанной "Газели" по Москве

Далеко уехать иностранцу не удалось

Прогулка на угнанной "Газели" по российской столице стоила гражданину Кубы подписки о невыезде. Иностранец утверждает, что взял машину покататься – тем не менее, уголовное дело в отношении кубинца завели.

Сообщение о том, что на улице Красная Пресня неизвестный угнал "Газель", стоявшую у продуктового магазина, поступило в полицию 17 февраля. Изучив записи с камер наблюдения, стражи порядка установили: нетрезвый мужчина сел за руль машины с открытой дверью, завел ее и уехал. Проехал угонщик всего около полукилометра, после чего остановил автомобиль и ушел.

"Позднее по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Республики Куба 1991 года рождения, он был доставлен в полицию", - приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, пьяный кубинец заметил, что дверь "Газели" не заперта, а в замке зажигания оставлен ключ. Катание завершилось уголовным делом по статье о неправомерном завладении автомобилем и подпиской о невыезде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"