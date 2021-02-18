Москва начинает переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге

Эксперимент стартует на базе двух детских поликлиник

Столичные поликлиники начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы начнем эксперимент на базе двух детских поликлиник - в них будут использоваться электронные медицинские карты без дублирования на бумажном носителе", - рассказала она.

Оцифровать все необходимые документы из детских медицинских карт планируется к апрелю. "По итогам будем также принимать решение и о внедрении проекта во взрослой поликлинической сети", - добавила Ракова.

При этом дополнительное ведение медкарты на бумажном носителе возможно по желанию пациента, передает АГН "Москва".

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