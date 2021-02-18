Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки

По мнению главы ЦБ, эта мера не очень востребована

Льготная ипотека для молодых семей не очень востребована, считает глава Банка России. По мнению Эльвиры Набиуллиной, критерии этой программы надо расширить.

"Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована, не очень большие суммы идут. Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей", - заявила Набиуллина на встрече Ассоциации банков с руководством ЦБ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах. Подразумевается, в том числе, снижение процентной ставки для семей с двумя и более детьми.

Набиуллина предлагает, в частности, расширить действующую программу за счет поддержки в целом молодых семей и молодых специалистов, передает РИА Новости.

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