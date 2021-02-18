В США разгорается скандал из-за возможного сокрытия истинного числа жертв COVID-19

В штате Нью-Йорк показатели сильно занизили

ФБР и прокуратура Бруклина начали расследование в администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, властей подозревают в сокрытии реального числа жертв коронавирусной инфекции в домах престарелых весной и летом 2020 года.

Отмечается, что повестки в суд уже направили сотрудникам администрации, причастным к предоставлению информации о числе умерших от последствий COVID-19. При этом особое внимание уделяется отчетам о количестве умерших в домах престарелых штата. Ранее в администрации заявили, что число жертв составило 8,7 тысяч человек, однако затем выяснилось, что показатель был вполовину занижен.

Причиной расследования стало признание ближайшей помощницы Куомо Мелиссы Дерозы, которая рассказала, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально затребованы в августе соответствующими службами. Дероза сообщила, что поступивший тогда запрос напугал администрацию Куомо - там сочли, что эта информация может быть использована федеральными властями против руководства штата. Также приближенные губернатора побоялись, что высокая смертность может сыграть на руку Дональду Трампу, на тот момент занимавшему пост президента США.

"Мы фактически оцепенели, потому что тогда мы находились в положении, когда мы не знали, не будет ли то, что мы предоставим министерству юстиции или сообщим вам <...>, использовано против нас, в положении, когда мы не были уверены в том, не будет ли начато какое-либо расследование", - призналась Дероза.

Она напомнила, что параллельно с этими событиями Трамп развернул кампанию против сразу нескольких губернаторов-демократов в разных штатах.

В результате администрация губернатора Нью-Йорка пришла к решению повременить с обнародованием реальных данных и дождаться окончания президентских выборов. Однако в свете возникшего скандала губернатор Куомо вынужден был признать допущенную ошибку, хотя и выступил с заверениями в том, что власти штата не пытались ничего скрывать, а просто не проявили должной оперативности при предоставлении запрошенных данных, передает ТАСС.

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