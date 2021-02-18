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Врачи ГКБ им. Юдина смогли восстановить откусанный лошадью палец

15:09
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Как чувствует себя пациентка?

Травматологи городской больницы имени Юдина помогли наезднице, у которой лошадь откусила кусочек пальца. Гнедой по кличке Игривый случайно зажевал его вместе с лакомством. Врачи такой травме не удивились и восстановили все пострадавшие ткани.
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В одном из крупнейших конно-спортивных клубов Подмосковья темно-гнедого жеребца по кличке Игривый теперь узнают издалека. Недавний инцидент, когда во время одной из тренировок он едва не оставил без пальца 22-летнюю наездницу, напугал даже бывалых конников.

Виновника несчастного случая в конюшне все характеризуют как животное добродушное. Даже на незнакомцев он реагирует спокойно. Когда всё случилось, со слов пострадавшей девушки, он просто взял с её руки лакомство за выполненный элемент, зацепив при этом кончик пальца.

Девушку госпитализировали в Центр травматологии и ортопедии при городской клинической больнице имени Юдина. В отделении, куда в год поступает до 5000 пациентов с различными травами кисти, даже к такому специфическому случаю, как откусанный лошадью палец, оказались готовы.

В своей практике специалисты реконструктивной хирургии регулярно возвращают на место пальцы, кисти, стопы, руки, утраченные или поврежденные на производстве и в быту. У пострадавшей наездницы кость оказалась не задета, и врачам потребовалось восстановить только внешний вид мягких тканей кончика большого пальца. Для этого, как правило, используют лоскуты тканей самих пациентов.

Эти кадры сняты всего через неделю после операции. Лечащему врачу и всей его команде тем самым большим пальцем Дарья Непрынцева демонстрирует свой лайк. Страха или обиды на животное у Даши нет. Да и всю случившуюся историю на конюшне теперь вспоминают с юмором. Ведь благодаря искусству врачей она закончилась хорошо.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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