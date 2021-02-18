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Лукашенко отказался "париться" по поводу санкций Запада

12:53
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Белоруссия и Россия могут себя прокормить

Александр Лукашенко отказался "париться" по поводу вводимых Западом санкций. Президент Белоруссии уверен, что его страна – так же, как и Россия – смоежт обеспечить себя всем необходимым.
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"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

Лукашенко признал, что есть исключения – в некоторых сферах дела обстоят не столь хорошо. Тем не менее, президент Белоруссии уверен, что в течение 3-5 лет и эти проблемы будут решены благодаря мощному научному потенциалу союзных государств.

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