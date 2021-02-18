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В Новой Москве ночью из супермаркета украли сигареты

15:13
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Подозреваемые в преступлении задержаны

В Новой Москве арестованы двое мужчин, которые подозреваются в краже табачной продукции из супермаркета на Городской улице в Троицке. Один из злоумышленников ранее работал там и хорошо знал, где что находится.

Он попросил своего знакомого спрятаться в магазине, а после закрытия украсить товар. На кадрах с камер наблюдения, установленных у касс, видно, как мужчина сгребает с полок все пачки сигарет. После камеры фиксируют, как он волоком тащит два огромных мешка к выходу, а уже на улице, на тележке, увозит награбленное в неизвестном направлении, передает "ТВ Центр".

В полиции установили, что мужчины успели реализовать всю продукцию, а деньги потратили на свои нужды. Впрочем, о какой сумме идёт речь, не уточнятся. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".

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