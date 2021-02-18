Театр имени Пушкина представит премьеру по пьесе Гришковца

Она называется "Между делом"

В четверг вечером в театре имени Пушкина – премьера. Новую пьесу "Между делом" представит Евгений Гришковец - не этот раз как автор и режиссёр.

Всё документально, у героев - реальнее прототипы. Нет "плохих" или "хороших", просто люди, у каждого своя правда и свои слабости. На сцене мало действия, в основном разговоры и статичные мизансцены, а уж в этом-то Гришковец - признанный мастер, отмечает "ТВ Центр".

В центре драмы - попытка совершить благородный поступок. Хотя бы раз в жизни попробовать вести себя достойно. Евгений Гришковец, которого публика привыкла видеть на сцене, на этот раз доверил свои виртуозные монологи актёрам.

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