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Спасатели вызволили кота Василия, застрявшего в квартире в Москве

15:34
  • четверг
  • 18 февраля 2021

В квартире для этого пришлось разобрать шкаф

Сотрудники "СпасРезерва" вытащили кота, который застрял между трубами. Правда, для этого пришлось буквально ломать стену, передает "ТВ Центр".

Кота Василия взяли из приюта полтора года назад - обогрели, откормили. Но тяга к приключениям, видимо, никуда не делась. Упитанный Василий пролез в сантехнический шкаф, а выбраться назад самостоятельно не смог.

Два часа хозяйка пыталась извлечь его сама, затем позвонила спасателям. Тем пришлось разобрать шкаф и проделать отверстие в перегородке. Самая миниатюрная сотрудница Службы смогла пролезть внутрь и достать животное.

Вызволенный Василий безропотно дал себя отмыть и вытереть. А затем улёгся спать, в обнимку с любимой хозяйкой. Правда, долго не мог сомкнуть глаз - видимо, вспоминал этот длинный день.

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