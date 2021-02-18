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Коровье молоко может быть смертельно опасным для детей

13:35
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Пищевая аллергия становится причиной множества детских смертей

Ученые установили, что коровье молоко является наиболее частой причиной смерти детей и подростков от пищевой аллергии.

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В ходе исследований эксперты Имперского колледжа Лондона изучили данные с 1998 по 2018 год. Оказалось, что на коровье молоко приходится 26% детских смертей от аллергии. При этом наибольшее число жертв наблюдается в возрасте до 15 лет.

"С 1992 года наблюдается снижение доли смертей от арахиса или древесного ореха, но количество смертей из-за употребления коровьего молока увеличилось", - отметили ученые.

Они подчеркнули, что у большинства детей аллергия на коровье молоко проходит по мере взросления, но у взрослых она также является причиной более четверти смертей, вызванных пищевой анафилаксией, передает The British Medical Journal.

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