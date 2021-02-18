Песков посоветовал США поменьше интересоваться "Северным потоком-2"

У Вашингтона хватает забот внутри страны

Соединенным Штатам стоило бы поменьше интересоваться "Северным потоком-2", считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вашингтону надо уделить больше внимания энергообеспечению Хьюстона, Техаса и других американских городов, где миллионы жителей остались без света и тепла. А "Северный поток-2" не имеет никакого отношения к энергетике США.

"Этот проект касается энергетической безопасности европейского континента, особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями и так далее", - сказал Песков журналистам. Представитель Кремля прокомментировал заявления пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки о том, что США против реализации "Северного потока-2".

Песков отметил, что в Кремле ничего не знают о переговорах по поводу газопровода между ФРГ и США. В Москве исходят из позиции политиков в Берлине, которые убеждены, что проект должен быть реализован, передает "Интерфакс".

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