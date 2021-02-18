Путин обсудил с членами Совбеза дополнительные меры против паводков

В прошлом году в ряде регионов наблюдалась сложная паводковая ситуация

В четверг Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В повестке заседания - дополнительные меры против подтоплений и природных пожаров, передает "ТВ Центр".

Президент напомнил - в прошлом году сложная паводковая ситуация сохранялась длительное время на территории целого ряда субъектов - от Якутии до Волгоградской области. Однако решения, принятые для локализации бедствия в трудных условиях пандемии, дали ощутимый эффект.

"Если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 годом и предыдущими годами размер ущерба окружающей среде и материальных потерь. Вместе с тем, остаются нерешенными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений. Требуется дальнейшее совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, проведения профилактических мероприятий, а также поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил", - заявил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"