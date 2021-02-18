Алсу заявила, что знает пароли от соцсетей дочерей

Певица рассказала о своем подходе к воспитанию детей

Алсу призналась, что контролирует контент в социальных сетях обеих дочерей. Певица вместе с мужем бизнесменом Яном Абрамовым воспитывают дочерей Сафину (14 лет), Микеллу (12 лет) и сына Рафаэля.

По словам Алсу, она не ограничивает время, проведенное детьми в Сети, поскольку интернет часто нужен девочкам для учебы. При этом у певицы есть доступ к аккаунтам дочерей в соцсетях.

"У нас с девочками доверительные отношения. Пока мне не приходилось вмешиваться в контент, который они там публикуют, но такая возможность у меня есть", - заявила Алсу.

Она подчеркнула, что обсуждает с детьми моменты, которые считает некорректными. Также певица добавила, что они с мужем не вмешиваются в выбор друзей девочек, но внимательно наблюдают со стороны, передает Teleprogramma.pro.

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