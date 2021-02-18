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Мишустин призвал завершить строительство "Социального городка" под Псковом

14:55
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Он строится в рамках проекта "Старшее поколение"

Михаил Мишустин начал в четверг рабочую поездку в Псковскую область. Сразу по прибытии глава правительства отправился на осмотр объектов: ознакомился с ходом строительства нового завода синтетических материалов "Титан-Полимер" и посетил "Социальный городок" для престарелых.

В рамках проекта "Старшее поколение" на территории малоэтажного комплекса планируется проживание около 100 человек. Однако сроки сдачи затягиваются с 2013 года. Глава кабинета пообщался с представителями ветеранских и общественных организаций и дал поручение, как можно скорее ввести городок в эксплуатацию.

"Я честно посмотрел, когда готовился к приезду к вам, на все планы: с 13-го года началась стройка, и всё это каким-то образом не строится. Сейчас мы посмотрели сам проект, посмотрели непосредственно то, что уже построено – ну, красота. Единственное, что осталось сделать – это достроить", - заявил Мишустин.

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