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В Кремле Украину назвали "проектом западных стран"

14:10
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Такой страна стала после силового переворота

Украина не может справиться с очень серьезной проблемой на юго-востоке страны. Объясняется это нежеланием Киева выполнять Минский комплекс мер, заявил пресс-секретарь президента России.
Песков посоветовал США поменьше интересоваться "Северным потоком-2"

Дмитрий Песков назвал Украину недружественным России государством. После силового переворота в стране в 2014 году она превратилась в проект западных стран, сказал представитель Кремля.

"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным. Мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - сказал Песков.

Представитель Кремля прокомментировал слова президента Владимира Путина на встрече с лидерами думских фракций. Глава государства заявил, что западные страны пытаются заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина" – именно эти объясняются их постоянные нападки на проект "Северный поток - 2", передает ТАСС.

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