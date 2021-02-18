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Как укрепить организм перед весенним эпидсезоном

14:39
  • четверг
  • 18 февраля 2021

За зиму иммунитет слабеет

Вместе с долгожданной весной начинается и сезон заболеваемости, вызванный нехваткой витаминов и ослабленным иммунитетом. Как подготовить организм к этому периоду, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

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К симптомам авитаминоза относятся хроническая усталость, слабость, снижение работоспособности, сонливость и головокружения, объяснила врач. По ее словам, многие начинают ощущать их уже в конце зимы.

Чтобы восстановить иммунитет и избежать авитаминоза, следует есть больше фруктов и овощей, но при этом нельзя резко переходить на растительную диету. К подобному меню организм следует подготовить. Например, пропить десятидневный курс препаратов для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта.

"Человеку с хроническими гастритами, панкреатитами, холециститами врачи всегда назначают небольшую терапию. Это позволит подготовить себя именно к весне, к лету", - предупредила терапевт.

Она также посоветовала больше гулять в солнечные дни, а при необходимости пропить курс витаминов и минералов, например, C, магний, кальций и витамины группы B. Последние помогают наладить центральную нервную систему, передает NEWS.ru.

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