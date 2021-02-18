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Путин обсудил с Токаевым производство вакцины "Спутник V" в Казахстане

14:45
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Также лидеры обсудили углубление взаимодействия стран в рамках ЕАЭС

В четверг Владимир Путин провёл переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Беседа состоялась по инициативе Астаны.

Главы государств обсудили в дружественном ключе важнейшие темы двусторонней повестки и, в частности, углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС. Кроме того, особое внимание Путин и Токаев уделили совместному производству в Казахстане вакцины от коронавируса "Спутник V", отмечает "ТВ Центр".

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