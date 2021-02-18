Депутат Мосгордумы Мельникова: Столица должна развивать систему социальной адаптации инвалидов

В Москве создается система подготовки инвалидов к самостоятельной жизни.

В Москве создается последовательная система подготовки инвалидов к самостоятельной жизни. Во вновь открытых центрах ребята под присмотром педагогов учатся справляться с бытовыми задачами, жить с соседями, адаптироваться к новым условиям, рассказала член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Ольга Мельникова.

По словам Мельниковой, подобные проекты, где ребятам не просто даются навыки, но шанс освоить их в реальных условиях, дают наибольший прогресс. Если у ребенка, от которого отказались в силу его заболеваний, есть желание после достижения совершеннолетия жить самостоятельно, его нужно обязательно поддержать, уверена депутат.

"Недавно в Зябликово открылся Центр сопровождаемого проживания, где живут выпускники детских домов. Это учебно-тренировочное общежитие: ребята под присмотром педагогов, психологов учатся справляться с бытовыми задачами и, что еще важнее, учатся жить с соседями, коммуницировать адаптироваться к новым условиям. Ведь для полноценной жизни мало уметь готовить и убирать за собой. Надо уметь построить отношения с теми, кто живет рядом", - сказала Мельникова в интервью Агентству городских новостей "Москва".

По словам парламентария, в центре сопровождаемого проживания могут разместиться до 60 человек. С ними работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе. Жизнь в общежитии – только первый этап внешней адаптации. После выпуска из центра ребята будут жить самостоятельно в специальных квартирах. И тогда сопровождающие педагоги будут посещать их только днем.

Мельникова подчеркнула, что воспитанникам детдомов труднее даются знания и умения. Большие трудности представляет процесс адаптации детей с ментальными заболеваниями. Депутат отметила, что раньше единственным путем для таких детей был психоневрологический интернат. Однако сегодня, когда изменились представления общества о ментальных заболеваниях и об инклюзии, у таких детей появился шанс стать полноценными членами общества.

Изменения, происходящие в Москве, видят работники социальной сферы, которые постоянно работают с семьями, где растут дети-инвалиды. А родители таких детей получают поддержку не только от города, но и от волонтеров, фондов, специалистов самого разного профиля. Общество понимает, что прятать в голову в песок, не замечать людей, которые не похожи на нас, уже нельзя, подчеркнула Мельникова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"