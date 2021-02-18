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Депутат Мосгордумы Киселева: Тематический поезд метро напомнит москвичам о важности работы врачей

14:55
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Состав украсят слова благодарности

Новый тематический поезд метрополитена со словами благодарности врачам, спасающим жизни во время пандемии COVID-19, стал одним из способов напомнить москвичам о важности работы медиков, считает депутат Мосгордумы Мария Киселева.

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"Медицина всегда считалась одной из главных профессий, однако 2020 год как никогда прежде продемонстрировал, насколько важна и сложна повседневная работа врачей. Медики, не жалея себя, работали в "красных зонах" на износ, рисковали заразиться, сутками, не видели своих родных и близких. Все москвичи благодарны врачам, нашим героям, и я очень рада, что тематические поезда метро станут хорошим способом выразить эту благодарность", - заявила парламентарий.

Она отметила, что дизайн тематического поезда выбирали сами жители города. Больше всего москвичам понравилась идея написать слова благодарности на разных языках. На стенах вагонов появятся слова "спасибо", thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие. За этот вариант оформления проголосовали 37,3% москвичей, передает АГН "Москва".

Среди других вариантов оформления, вынесенных на голосование, были концепции "Медики держатся за руки" или "Пассажиры благодарят медиков", который подразумевал написание слов благодарности только на русском языке. За эти варианты проголосовало по 18,9% пользователей.

"Еще один вариант оформления назывался "Медики стоят стеной" - он набрал 11,5%. Предполагалось изобразить врачей в образе некоего барьера, который защищает человечество от опасной болезни. Специальное оформление составов столичной подземки уже стало традицией. Их запускают в честь важных событий в городе, стране и мире", - добавила Киселева.

По какой именно линии метрополитена будет курсировать тематический поезд, пока не известно.

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